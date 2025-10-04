Bayfront Park será la sede oficial del FIFA Fan Festival de MIami durante el Mundial

Ubicado frente a la bahía, el festival ofrecerá 88 transmisiones en vivo de partidos, tres escenarios con espectáculos musicales y culturales, gastronomía local, juegos y experiencias interactivas.

La organización en Miami-Dade, un condado con cerca del 70 % de población hispana, dijo en un comunicado que se espera que cada jornada congregue hasta 30.000 aficionados.

"El FIFA Fan Festival mostrará la energía y la hospitalidad de nuestra ciudad, invitando a los fanáticos de todos los vecindarios y de todas las naciones a celebrar juntos durante todo el torneo", afirmó Rodney Barreto, copresidente del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami.

Con el horizonte de Miami y su bahía como telón de fondo, el festival contará con más de 690 horas de entretenimiento en vivo, la participación de unos 1.000 artistas, además de activaciones de marca y transmisiones de partidos en pantallas gigantes.

La organización prevé movilizar miles de voluntarios y un amplio dispositivo de seguridad para garantizar una experiencia segura y vibrante.

Barreto subrayó que "Bayfront Park es donde Miami se reúne, y no hay mejor escenario para el deporte más popular del mundo".