Caicedo, Hincapié y Plata, ausencias en Ecuador para amistosos con Estados Unidos y México

Guayaquil (Ecuador), 4 oct (EFE).- El centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo, el defensa del Arsenal Piero Hincapié y el delantero de Flamengo Gonzalo Plata se perderán por lesión los partidos de preparación de Ecuador para el Mundial de 2026 contra las selecciones de Estados Unidos y México.