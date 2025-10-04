Caicedo, Hincapié y Plata, ausencias en Ecuador para amistosos con Estados Unidos y México

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó este sábado la lista de 28 convocados por el seleccionador, el argentino Sebastián Beccacece, quien ha convocado al resto de los jugadores que componen su base de trabajo, y dado oportunidad a otros.
Entre los convocados destaca por primera vez Christian Loor, tercer portero del Botafogo brasileño, además del guardameta Moisés Ramírez, suplente del Kifisia griego.
No faltaron en esta nómina el portero del Huracán argentino Hernán Galíndez, el defensa del París Saint Germain Willian Pacho y el máximo goleador de la Tri, Enner Valencia, del Pachuca mexicano.
La selección de Ecuador se enfrentarse con la de Estados Unidos este viernes en Austin (Texas), y el 14 de octubre con la de México en Guadalajara.
- Los 28 convocados por Beccacee son los siguientes:
Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito) y Christian Loor (Botafogo-BRA).
Defensas: Pervis Estupiñán (Milán-ITA), Cristian Ramírez (Lokomotiv de Moscú-RUS), Xavier Arreaga (Barcelona), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Corinthians-BRA), Jhoanner Chávez (Lens-FRA) y Ángelo Preciado (Sparta de Praga-CHE).
Centrocampistas: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Patrick Mercado (Independiente del Valle), Darwin Guagua (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas-MEX), Kendry Páez (Estrasburgo-FRA), Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL) y Yaimar Medina (Genk-BEL).
Delanteros: John Yeboah (Venecia-ITA), Jhon Mercado (Sparta de Praga-CHE), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN), Leonardo Campana (New England Revolution-EUA), Kevin Rodríguez (Saint Gilloise-BEL) y Enner Valencia (Pachuca-MEX).