Director deportivo de Paraguay dice que partidos ante Japón y Corea son reto para crecer

"Esto para nosotros es una prueba y, obviamente, un desafío para seguir creciendo", declaró Villar a los periodistas antes de que la Albirroja partiera a la ciudad japonesa de Osaka, donde el próximo 10 de octubre se enfrentará a Japón en el Panasonic Stadium Suita.

La plantilla viajó desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, de la ciudad de Luque, aledaña a Asunción.

Tras el duelo con Japón, el conjunto paraguayo emprenderá después un viaje, el sábado 11, a Seúl, donde tres días después jugará otro amistoso frente a Corea del Sur en el estadio Mundialista.

Villar agregó que esperan que estos partidos "sirvan muchísimo" al entrenador del equipo, el argentino Gustavo Alfaro, para formar el equipo que disputará el certamen mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que a la selección le "servirá bastante" enfrentar a Japón y Corea, que consideró "grandes rivales".

Asimismo, destacó que el conjunto ha mostrado "un crecimiento en muchos aspectos", en solidez y en eficacia y cuenta con jugadores que pasan por un buen momento y están marcando goles en sus clubes.

Paraguay se clasificó directamente al mundial al terminar en el sexto lugar de las eliminatorias suramericanas.

Para los amistosos, Alfaro convocó a 26 jugadores, entre los que destacan como novedades los internacionales Diego León, del Manchester United, y Diego González, del Atlas mexicano.

León y González debutarán con la Albirroja.

Según el programa del viaje a Japón, la selección trabajará el próximo lunes en un gimnasio y hará entrenamientos a puerta cerrada entre el martes y jueves en el complejo deportivo J-Green Sakai antes de enfrentar a los japoneses.

En Seúl entrenará a puerta cerrada el domingo 12 y lunes 13 en el Goyang Sports Complex y jugará contra Corea el 14.