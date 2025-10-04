El Barça defiende liderato sin Lamine Yamal en el reencuentro con Alexis Sánchez

El equipo que entrena el alemán Hansi Flick, además, llega a Sevilla tras sufrir su primera derrota de la temporada, en la Liga de Campeones frente al PSG (1-2), lo que le hará a estar alerta en un campo que ha dejado de ser el 'fortín' sevillista de antaño y donde aún los locales no ha ganado en este curso.

En medio de la repercusión de la lesión de la joven estrella culé, que incluso había sido convocado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se cuela Alexis Sánchez, que el próximo diciembre cumplirá 37 años y es una de las apuestas del nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda, que se estrena como técnico en España y que le ha dado toda la confianza al chileno, que ha correspondido con entrega y buen rendimiento.

La formación andaluza, perdida en los tres anteriores cursos en la zona baja de la clasificación, en ésta lleva un rendimiento aceptable, pero gracias a sus resultados como visitante, donde ha sumado sus hasta ahora tres victorias, en Gerona (0-2), Vitoria (1-2) y el pasado domingo en Madrid ante el Rayo (0-1), pero, además, la primera jornada del torneo la afrontó en Bilbao y, pese a la derrota (3-2), se lo puso muy difícil al Athletic Club.

Otra cosa es sus presencias en el estadio de Nervión, donde perdió frente al Getafe (1-2), empató ante el Elche (2-2) y en su última comparecencia con el Villarreal (1-2), por lo que ahora llega la cuarta cita con la complicada misión, por la entidad del rival, de volver a ganar y hacerlo por segunda vez en este 2025, después de que la primera se remonte al pasado mayo ante Las Palmas (1-0).

Otro dato que se le resiste al Sevilla en los últimos tiempos es sumar dos triunfos seguidos, lo que no consigue desde hace cerca de dieciocho meses después de no lograrlo en toda la pasada temporada, ya que no lo hace desde abril de 2024, hace de eso dos cursos.

Para esta cita, Almeyda ha recuperado al central Kike Salas, quien fue baja en Vallecas, y también podría contar con el extremo belga Adnan Januzaj, que jugó ante el Rayo pero que ha estado renqueante esta semana por un esguince en el tobillo izquierdo.

Aún permanece en proceso de recuperación el delantero Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, mientras que el medio Joan Jordán tiene el alta médica y trabaja con el grupo desde la pasada semana después de que fuera operado el 15 de julio de una hernia disca, aunque está aún en proceso de llegar a la forma física de competición.

Tras sufrir su primera derrota de la temporada, ante el PSG en la Liga de Campeones (1-2), el Barcelona regresa a LaLiga para medirse al Sevilla, de nuevo sin Lamine Yamal, quien recayó de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y estará otras dos o tres semanas de baja.

El extremo azulgrana regresó lesionado del último parón de las selecciones, pero el equipo sobrevivió sin él, logrando cuatro victorias en otros tantos partidos durante su ausencia. Ahora, el Barça tendrá que volver a hacerlo sin él y la primera cita es el Sánchez Pizjuán.

En el partido de Champions ante el PSG, no solo Lamine Yamal, sino muchos jugadores azulgranas acabaron desfondados por el ritmo endiablado que impuso el cuadro galó, por lo que se espera que el técnico, Hansi Flick, siga con su política de rotaciones para visitar al conjunto andaluz.

El '10' del Barça regresa a una enfermería que siguen ocupando los porteros Ter Stegen y Joan García, los centrocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha. El preparador germano, por tanto, no tiene mucho donde elegir.

Así, Roony Bardghji podría ser el recambio en el extremo derecho de Lamine Yamal y Lewandowsky recuperar la titularidad como '9' en detrimento de Ferran Torres. Y en defensa, se prevé que el técnico alemán cambie de nuevo la pareja de centrales, por lo que Araujo y Christensen entrarían por Cubarsí y Eric García.

Invicto en LaLiga, el Barça confía sumar un nuevo triunfo que le reafirme en liderato, ante un rival que últimamente le resulta propicio, pues hace una década que no le derrota en el torneo de la regularidad, donde los azulgranas suman cinco victorias consecutivas.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowsky.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité Gallego).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Puestos: Sevilla (9º. 10 puntos). Barcelona (1º. 19 puntos).

El dato: El Sevilla sólo ha logrado dos victorias en sus últimos veintiocho duelos contra el conjunto culé, ambos inútiles pues fueron en dos eliminatorias de Copa perdidas, y hace diez años que no le gana en Liga.

Matías Almeyda (entrenador del Sevilla): "Las realidades del Barcelona y del Sevilla son diferentes".

Flick: "El Sevilla es un equipo que juega con mucha intensidad y agresividad".

Bajas: Ter Stegen, Joan García, Fermín, Gavi, Raphinha y Lamine Yamal (lesionados).