El Espanyol, a mantener su fortín contra el Betis

El Betis, además, no ha conseguido en esta campaña ninguna victoria a domicilio. Sus tres partidos fuera (Elche, Celta y Levante) han acabado en empate.

Los blanquiazules están firmando un gran inicio de curso, con buena imagen en todos sus compromisos. En su último encuentro, frente al Girona en Montilivi, no pudieron pasar del empate a cero, pero el vestuario periquito consideró que hizo méritos para hacerse con el triunfo. La moral en el bloque es alta.

Los pupilos del entrenador, Manolo González, creen en sus posibilidades y en el proyecto. Los futbolistas del Espanyol se ven capaces de derrotar a cualquiera y eso incluye al Betis en casa. De todas formas, todos asumen que el rival tiene una plantilla diseñada para estar arriba en LaLiga y pelear por Europa.

El técnico blanquiazul dará detalles sobre el estado de la plantilla esta tarde, en rueda de prensa. El central uruguayo Leandro Cabrera es baja por lesión y el centrocampista Urko González está disponible para esta jornada, en principio, tras sufrir un golpe durante la semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las últimas cinco visitas del Betis al RCDE Stadium se han saldado con dos victorias para el cuadro andaluz, una para el anfitrión y dos empates. En la temporada 2024-25, el partido acabó con triunfo visitante por 1-2, un duelo que el conjunto bético remontó en los últimos seis minutos.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Cornellá aparentemente con la velocidad de crucero recuperada después de un inicio de temporada irregular tanto en su rendimiento como local y como visitante, condición ésta en la que afronta en LaLiga su cuarta cita después de no pasar del empate en las tres anteriores, ante el Elche (1-1), Celta (1-1) y Levante (2-2).

Tras empatar (2-2) en La Cartuja en la jornada inaugural de la Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés, superó días después con solvencia en LaLiga a Osasuna (2-0) y el pasado jueves, otra vez en el torneo continental, volvió a ganar, esta vez en la ciudad búlgara de Razgrad al Ludogorets (0-2).

Bien colocado en la clasificación de la competición europea y en la doméstica, Pellegrini volverá a ser fiel a sus abundantes rotaciones cuando hay dos partidos semanales y, sin en Bulgaria hizo hasta ocho cambios en comparación al partido ante Osasuna, frente al Espanyol volverá a contar con muchos de los que descansaron o gozaron de menos minutos ante el Ludogorets.

En esa rotación no podrá entrar el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, que se ha unido a la lista de bajas por una lesión de la que el club han informado este sábado que se produjo en minutos finales que disputó en Bulgaria, de donde regresó con una dolencia en el recto femoral derecho consecuencia de un golpe.

A la portería volvería Pau López en vez de Álvaro Valles, a los laterales Héctor Bellerín y el suizo Ricardo Rodríguez por Aitor Ruibal y Júnior Firpo, al centro del campo Pablo Fornals por el argentino Giovani Lo Celso, a los extremos el brasileño Antony dos Santos y el marroquí Ez Abde por el argentino Chimy Ávila y Rodrigo Riquelme y a la punta el colombiano Cucho Hernández por el congoleño Cédric Bakambu.

Siguen de baja una jornada más en procesos de recuperación de lesiones el mediapunta Isco Alarcón, los centrales Marc Batra y Diego Llorente y el medio colombiano Nelson Deossa, mientras que tampoco se puede contar con el delantero Pablo García, con la selección en el Mundial Sub-20.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Miguel Rubio, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Puestos: Espanyol (7º, 12 puntos), Betis (6º, 12 puntos).

El dato: El Betis no ha ganado a domicilio esta temporada.

Carlos Romero: "Confiamos en nosotros, podemos hacerles daño".

Manuel Pellegrini (entrenador del Betis): "El equipo llega bien pese al desgaste de los viajes".

Bajas: Isco, Deossa, Llorente, Bartra y Amrabat (lesionados) y Pablo García (en el Mundial Sub-20).