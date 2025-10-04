El Parma de Carlos Cuesta se atasca ante el Lecce (0-1)

El Parma no pudo continuar con la alegría de la pasada jornada en la que el argentino Mateo Pellegrino lideró con un doblete la victoria ante el Torino. Se topó en casa el combinado de Carlos Cuesta con un Lecce que, pese a no haber ganado hasta el momento, compitió bien en todos lo partidos precedentes.

Solo un tanto de Riccardo Sottil, ex del Milan, pudo inclinar la balanza en favor de los sureños. Lo marcó con un disparo raso que, pese a ir muy suave, se coló en la meta del japonés Zion Suzuki.

La derrota deja a los de Carlos Cuesta, el técnico más joven de la Serie A, de 30 años, con solo 5 puntos, los mismos que el Lecce, aunque a la espera de que se resuelvan el resto de partidos de la jornada.