Giráldez: "El Atlético es el rival más en forma del fútbol europeo"

“El Atlético es el rival más en forma del fútbol europeo. Parte de culpa de ese rendimiento es que son capaces de jugar muchos tipos de partidos en uno. Tienen la capacidad de dominarte, de correrte, de apretarte, tienen la capacidad de defender cerca de su portería, tienen la capacidad de estar ordenados para que no le puedas hacer daño”, apuntó.

En una larga comparecencia ante los periodistas, el técnico gallego dijo que es “un lujo” poder medirse “a uno de los mejores” equipos de Europa, con una plantilla plagada de jugadores “de nivel top” y una idea de juego moldeada durante “muchísimos años”.

“Más allá de los resultados buenos de los últimos partidos, creo que el Atlético empezó LaLiga mereciendo muchos más puntos, teniendo muchísimas ocasiones pero sin ser tan certero como últimamente”, indicó.

Giráldez tiene claro que las opciones de victoria de su equipo pasarán por “saber sufrir” y “acertar en las áreas”, más allá de ser “continuos” en el juego e intentar “quitarle el balón” al conjunto rojiblanco, en el que ve “un espejo” para los suyos porque han conseguido superar su crisis de resultados.

“Tenemos que estar preparados para estar estables, fuertes, para saber lo que hacemos bien, lo que tenemos que mejorar. Sabemos el mundo en el que vivimos, en el fútbol las cosas cambian en 3 minutos. Está todo supeditado a los resultados. Hace dos semanas Xabi Alonso era espectacular y Simeone ahora ya es buenísimo por las últimas dos victorias”, destacó.

“El resultado, a veces, engaña o miente sobre el trabajo que hay detrás. Nosotros ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Tenemos que construir, tener paciencia y crecer desde el trabajo. En esto, el Atlético es un buen ejemplo porque los resultados no nos pueden engañar”, continuó.

El preparador celeste admitió que la victoria ante el PAOK ha dado “tranquilidad” a su equipo, incidió en que están en un momento de la temporada que les permite “fallar” porque son una plantilla joven y eso es una parte del aprendizaje.

Giráldez no dio pistas sobre el once, pero abrió la puerta a la titularidad al lateral Sergio Carreira tras recibir el alta médica después de recuperarse del esguince de rodilla sufrido en Vallecas.