Llorente, Giuliano y Julián completan el entrenamiento con el grupo

Dentro de la dosificación de cargas con tantos encuentros jugados tan seguidos, Llorente había hecho trabajo individualizado durante los dos últimos días, mientras que Giuliano y Julián Álvarez sólo se ejercitaron durante la primera parte del entrenamiento matutino del jueves, sin participar en los ejercicios finales de la citada sesión.

Los tres trabajaron este sábado con absoluta normalidad al mismo ritmo de sus compañeros y estarán listos para el choque contra el Celta, los tres desde el once titular, para un duelo con la duda de Thiago Almada, que ultima su recuperación de una lesión muscular y que sólo hizo la primera parte del trabajo, y las bajas de José María Giménez y Johnny Cardoso.

El central uruguayo, ya establecido de sus lesiones, no compite desde el pasado 20 de junio, con lo que aún está dentro de la puesta a punto para volver a la acción en encuentro oficial, mientras que el medio centro estadounidense se recupera de un esguince de tobillo que lo ha apartado de los últimos cinco partidos. En Vigo será el sexto seguido.