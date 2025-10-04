Mbappé sufre un ligero esguince en tobillo derecho; Mastantuono, sobrecarga en los isquios

Mbappé, quien anotó su gol número 14 de la temporada, se marchó directamente al vestuario tras abandonar el terreno de juego y, según pudo saber EFE de fuentes del club, las primeras exploraciones detectaron un ligero esguince en el tobillo derecho.

Problemas en el tobillo que ponen en riesgo su presencia con Francia en el parón internacional que arranca este lunes, con Azerbaiyán e Islandia como rivales de la selección gala en su camino al Mundial de 2026.

Además, el argentino Franco Mastantuono, quien disputó 75 minutos, se marchó del campo con sobrecarga en los isquiotibiales.

En su caso, fue convocado por su selección para disputar dos amistosos, ante Venezuela y Puerto Rico.

