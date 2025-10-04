Nacional estira su ventaja en la tabla Anual

Montevideo, 4 oct (EFE).- Nacional ganó este sábado por 2-1 en el Gran Parque Central a Cerro Largo y alcanzó el segundo puesto en la clasificación del Torneo Clausura uruguayo, y de paso estiró su ventaja como líder de la tabla Anual, ahora con 72 puntos, 7 más que Peñarol.