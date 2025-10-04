Pellegrini: "El equipo llega bien pese al desgaste de los viajes"

El preparador suramericano, en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, destacó que "la motivación es ganar" a un rival que "juega bien al fútbol y es bastante ofensivo".

Pellegrini informó de que el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho que no le permitirá viajar a Barcelona pero espera que "esté" disponible "tras a la vuelta del parón" de LaLiga por los compromisos de las selecciones nacionales.

El técnico santiaguino sigue sin contar con sus centrales titulares, Diego Llorente y Marc Bartra, pero comentó que el argentino "Valentín Gómez se ha adaptado muy bien", como prueba que el Betis no haya "recibido en ningún partido reciente", ya que "se está entendiendo con Natan", el brasileño con el que hace pareja en el eje de la zaga.

Menos satisfactorio está siendo el rendimiento del lateral zurdo dominicano Junior Firpo, quien "necesita adaptarse todavía" pero ha recalcado que le tiene "mucha fe" y cubre la demarcación junto al suizo Ricardo Rodríguez, un jugador "muy sólido en defensa" que "ha hecho buenos partidos esta temporada".

En ataque, Pellegrini destacó que el marroquí Abde Ezzalzouli "es el jugador que más ocasiones crea y menos convierte", por lo que "es importante que siga mejorando", mientras que el brasileño Antony dos Santos "está cumpliendo plenamente, está trabajando muchísimo y va a seguir mejorando partido a partido".