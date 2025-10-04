Real Sociedad y Rayo Vallecano, en busca de la tranquilidad

La Real Sociedad llega al encuentro ante los vallecanos en una delicada situación clasificatoria, aunque las sensaciones poco a poco están siendo mejores. La victoria ante el Mallorca en Anoeta y la derrota por la mínima en Montjuic han dado esperanzas a un equipo que parecía muerto.

Los datos del conjunto vasco en el campeonato liguero son muy malos: sólo dos victorias en los últimos 15 encuentros e incapaz de remontar un partido desde el 9 de marzo del 2024, hace más de año y medio (2-3 ante el Granada).

Eso sí, "las sensaciones son mucho mejores", tal y como han señalado esta semana el entrenador Sergio Francisco y el capitán, Mikel Oyarzabal. A pesar de ello, de las sensaciones no se vive, y el equipo necesita volver a la senda de la victoria para llegar al parón de selecciones con un poco más de aire y confianza.

Para el encuentro ante el Rayo, Sergio Francisco ha facilitado una convocatoria en la que figuran veinticinco futbolistas. La principal novedad es la citación por vez primera de Yangel Herrera, tras superar la lesión con la que aterrizó en San Sebastián.

Jon Mikel Aramburu y Take Kubo, ambos con molestias durante la semana, también serán de la partida. Sergio Francisco tendrá que hacer dos descartes para el partido del domingo.

El central del Sanse, Luken Beitia, recuperado de una pequeña lesión, ocupa el lugar de Álex Lebarbier en la convocatoria. Por contra, Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez, Jon Martín y Aritz Elustondo siguen siendo bajas.

Hay dos principales dudas en el once. La primera, en el lateral derecho entre Aramburu y Odriozola; y la segunda, saber si Kubo volverá al once o repetirá Guedes por culpa de las molestias en el tobillo del nipón.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita tras quitarse un peso de encima con la victoria en la Liga Conferencia frente al Shkendija, de Macedonia del Norte, en un partido en el que fue muy superior aunque también es cierto que la diferencia de nivel entre ambos equipos era notoria.

Tan solo tres días después de ese duelo, el Rayo vuelve a la Liga, dónde necesita urgentemente ganar para no hundirse más en la tabla y, sobre todo, ante un rival que ahora mismo es directo por esa zona baja de la clasificación.

El Rayo solo ha ganado uno de los siete partidos de Liga, el primero ante el Girona, y desde entonces seis partidos sin sumar de tres, incluidos los dos últimos ante Atlético de Madrid y Sevilla, en los que perdió encajando un gol en los últimos cinco minutos.

Ese es el principal aspecto a mejorar del equipo que dirige Iñigo Pérez, el de la fiabilidad defensiva, ya que hasta el momento no ha podido dejar su portería a cero en los siete partidos ligueros mientras que en tres fue incapaz de marcar un gol a su rival.

En cuanto al once titular, el técnico navarro es posible que vuelva a revolucionar su equipo. En Liga Conferencia ya lo hizo con ocho cambios para dar descanso a algunos jugadores y contra la Real Sociedad es probable que vuelva a hacer lo mismo, regresando futbolistas como el senegalés Pathé Ciss al centro de la defensa, Oscar Valentín a la medular y el brasileño Alemao a la punta de ataque.

Real Sociedad: Remiro, Odriozola, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Isi, De Frutos, Álvaro; Alemao.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario)

Puestos: Real Sociedad (18º, 5 puntos); Rayo Vallecano (16º, 5 puntos).

El dato: La Real es el equipo que más tiros de esquina ha sacado de LaLiga EA Sports (51). El Rayo es el tercero con 48. Ninguno de los dos equipos ha marcado aún de córner.

- Sergio Francisco (Real Sociedad): “Las sensaciones son mejores, pero tenemos la necesidad de ganar”

- Iñigo Pérez (Rayo): "Sergio Francisco es un perfil muy similar a Imanol"

Bajas: Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez, Jon Martín y Aritz Elustondo por lesión.

Bajas: Luiz Felipe y Mumin (lesión) y Camello (sanción).