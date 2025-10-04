Sarri no comparece ante la prensa debido a un mareo tras el caótico final del Lazio-Torino

El final del duelo disputado en el Estadio Olímpico de Roma pasó factura a Maurizio Sarri, técnico de 66 años que ya en la tercera jornada, ante el Sassuolo, tampoco se presentó ante la prensa alegando problemas personales.
Esta vez, Marco Ianni, segundo entrenador del Lazio, explicó los motivos de la ausencia a DAZN: "El míster tenía mareos, se disculpa pero no se encontraba bien. El final del partido influyó, por eso estoy yo aquí".
Con 2-2 en el marcador, el hispano-ecuatoguineano Saúl Coco anotó el 2-3 en el minuto 92, gol que pareció sentenciar el duelo.
Sin embargo, un minuto después, un error de la defensa turinesa provocó la llegada tardía del propio Coco, que pasó de héroe a villano al cometer un penalti que se convirtió casi 10 minutos más tarde entre la gran tangana y la revisión de VAR.
Cataldi, tras minutos de tensión, marcó, salvó al Lazio y terminó el duelo.