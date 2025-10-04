Sarri no comparece ante la prensa debido a un mareo tras el caótico final del Lazio-Torino

Roma, 4 oct (EFE).- Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, no compareció este domingo ante los medios de comunicación tras el caótico final del partido ante el Torino (3-3), que se decidió con un penalti en el minuto 104 que permitió empatar a los de la capital italiana.