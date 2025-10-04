Simeone: “Baena está en el proceso de encontrar su mejor nivel”

El internacional español fichado este verano al Villarreal ya acumula dos semanas con el grupo, pero todavía no ha regresado al once inicial y apenas ha participado en los últimos minutos en dos de los tres partidos posteriores a su recuperación: en el derbi con el Real Madrid, en el que dio el pase del 5-2, entró en el minuto 92, mientras que ante el Eintracht ingresó al campo en el 89.

“Está claro que este equipo, en estos últimos días, encontró un patrón de juego y Baena, obviamente, venía recuperándose. Hizo un grandísimo esfuerzo para querer estar, porque quiso estar en los partidos que nos pudo acompañar y eso es muy importante y lo valoro muchísimo”, repasó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“Está en el proceso de encontrar su mejor nivel. Estamos muy contentos de que se vaya con la selección, esperando que pueda jugar, que participe, que tenga ritmo de juego y que el estado que está hoy lo pueda seguir y que, entre el entusiasmo y el tiempo que le puedan dar para jugar, vuelva mejor aún de lo que está hoy”, continuó Simeone.

Como Baena, también Marcos Llorente jugará con la selección. “Me alegro muchísimo por Marcos. Estar siempre en la selección para cualquier futbolista es maravilloso. Es un premio enorme al trabajo que hace en su club y para todos en la selección. A disfrutar, porque es una etapa muy bonita cuando te toca estar con su selección”, declaró.

“Marcos se lo merece. Es verdad que viene un poco con dolencias en alguna parte de su cuerpo y está trabajando muy bien, esperando este domingo hacer un buen partido y que salga muy bien”, añadió Simeone, que también habló de Pablo Barrios, igualmente convocado por la selección española por su rendimiento en el Atlético de Madrid.

“Un chico joven, es del club, crece en todo, en su personalidad, en su carácter, en su forma de jugar, nos ayuda mucho, ya sea como interno o como medio centro. El margen de mejora es infinito. Es hasta donde uno quiero seguir creciendo. Estamos acá para ayudarlo y él, desde la humildad, que la tiene, seguir creciendo como persona y como jugador”, destacó el técnico sobre Pablo Barrios.

Tanto Barrios como Marcos Llorente serán titulares en el encuentro de este domingo contra el Celta en Balaídos, al que el conjunto rojiblanco llega en plena reacción, con tres triunfos consecutivos, y con una identidad en su juego.

“Las características de los futbolistas siempre terminan marcando el estilo de los equipos. Yo no creo que los entrenadores nos podamos imponer a las características de los futbolistas. Los futbolistas son los que terminan marcando el camino que el entrenador tiene que encontrar para que el equipo responda. Nos vamos adaptando a lo que el equipo va pidiendo y esperemos, obviamente, acertar”, expresó.

“El equipo está trabajando muy bien y siempre la ilusión de ganar te genera entusiasmo”, continuó Simeone.

Y elogió al Celta: “Vamos a encontrar un rival que juega bien. A mí me gusta mucho cómo juega el Celta. La cantidad de partidos que ha empatado no ha merecido empatar, ha merecido ganar, pero esto es fútbol. El jueves terminó haciendo un partido importante (en la Liga Europa, contra el PAOK".

"No me imagino otro escenario que una presión dinámica, un equipo agresivo, que es valiente ofensivamente, su posicionamiento para atacar siempre es en búsqueda de hacer daño al rival y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, concluyó.