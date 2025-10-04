Vinícius y Mbappé pueden con el Villarreal (3-1)

Madrid, 4 oct (EFE).- Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, éste de penalti, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.