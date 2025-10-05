1-1. El Wolves sigue sin ganar

El Wolves, que apenas suma dos puntos de 21 posibles en Premier, se adelantó a los veinte minutos tras uno de los goles surrealistas de la jornada, cuando Marshall Munetsi empaló una pelota desde dentro del área, la estrelló en el larguero y el rebote tocó en la espalda del portero Bart Verbruggen y se coló en la portería.

Gol en propia para el holandés y que no pudo ver desde el campo Pereira, que había sido expulsado unos instantes ante por protestar la falta que originó el gol.

Los de Wolverhampton aguantaron el empate hasta el minuto 87, cuando en una jugada ensayada Van Hecke cabeceó el 1-1 y provocó la enésima decepción esta temporada para los 'Lobos', que no han sabido reponerse de la pérdida de Matheus Cunha y Raya Ait-Nouri, sus dos mejores jugadores, en verano.

Con dos puntos en siete jornadas, son colistas, a tres de la salvación, mientras que el Brighton es duodécimo con nueve unidades.

