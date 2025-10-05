1-1. Rodrigo Zalazar limita el avance de Sporting en la lucha por el liderato de Liga lusa

Lisboa, 5 oct (EFE).- Un gol del uruguayo Rodrigo Zalazar a pocos minutos del final del partido de este domingo entre el Braga y el Sporting, que concluyó en empate a 1, puso el freno a los 'leones' en su lucha por el liderato de la Liga lusa.