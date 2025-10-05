1-2. Vuelve Dybala, marca Soulé y el Roma mantiene el pulso con los de arriba

Cinco victorias y una sola derrota en Serie A acumula el Roma, líder provisional del campeonato italiano con quince puntos a la espera de lo que suceda en el 'Juve'-Milan y el Nápoles-Génova. Posición que se ha ganado más por pura competitividad que por juego, pero que coloca a la 'Loba' como una candidata a pelear por los puestos de Liga de Campeones.

Tuvo que remontar a la 'Fiore', que llegó al duelo con la necesidad de victoria, algo que no conoce en lo que va de competición y que coloca a su técnico, Stefano Pioli, en el punto de mira tras seis jornadas y solo tres puntos cosechados con empates que sitúan al combinado 'Viola' al borde del descenso tras un inicio terrible de campaña.

Marcó Moise Kean en el minuto catorce y la 'Fiore' atisbó la posibilidad de abandonar la mala dinámica. Seis minutos duró la alegría en Florencia, testigo de cómo en ocho minutos el Roma le dio la vuelta al partido.

Primero con el tanto de Soulé, protagonista indiscutible del Roma de Gasperini, indispensable en el once del técnico italiano. Su zurdazo desde la frontal, al primer toque, sello personal, colocó el empate al batir al español David De Gea.

Curioso que fuera el ucraniano Artem Dovbyk el que le brindara la asistencia, ambos señalados tras el increíble penalti de Liga Europa que fallaron tres veces, dos Dovbyk y una Soulé.

No se frenó ahí Soulé, que desborda confianza y personalidad en este inicio de campaña. Colocó un centro preciso desde el saque de esquina para que, a la media hora de juego, Cristante completara la remontada con un remate de cabeza que celebró su regreso a una convocatoria con Italia.

Tuvo que sudar el Roma para mantener el resultado, ayudado por las dos maderas que evitaron los tantos de Kean y Piccoli, pero se levó una victoria con la que mantiene el pulso con la cabeza de carrera. El regreso de Dybala tras dos semanas completó una gran jornada para los 'giallorossi'.

La 'Fiore', que sumó su sexta jornada sin ganar, agudiza su crisis.