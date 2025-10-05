2-0. El Newcastle sentencia a Postecoglou

Desde que Evangelos Marinakis, el temperamental dueño del Forest, decidió despedir a Nuno Espirito Santo, las cosas han ido de mal en peor para los 'Tricky Trees', que solo han sacado un punto de doce posibles en la Premier League, han quedado eliminados de la Copa de la Liga y han perdido uno y empatado otro en Europa League.

No sería de extrañar que Marinakis tomara durante este parón por fútbol de selecciones la decisión de despedir a Postecoglou, en el que sería el segundo despido del australiano tras dejar el Tottenham Hotspur este verano.

Contra el Newcastle, les sentenció un golazo de Bruno Guimaraes en la segunda parte. La jugada nació de un robo del central Dan Burn en el centro del campo, quien se la entregó a Guimaraes y este levantó la cabeza y puso la pelota en el ángulo.

Es el segundo gol en esta Premier del brasileño, que se echó al equipo a las espaldas para corregir el irregular inicio de curso de los 'Magpies', que apenas tienen nueve puntos de 21 posibles tras esta victoria.

Guimaraes también provocó el penalti del 2-0, al ser derribado por Elliott Anderson. La pena máxima la transformó Nick Woltemade, que marcó por tercer encuentro consecutivo y ya lleva cuatro goles y una asistencia desde que llegó al Newcastle United este verano por 80 millones de euros.

Compaginar Europa con las competiciones domésticas no le está sentando bien al Newcastle que aun así se aprovechó del tétrico momento del Forest para recuperar sensaciones.

El Forest, pese a la derrota, sigue fuera del descenso, con cinco puntos, uno más que el Wolverhampton Wanderers, el Burnley y el West Ham United.