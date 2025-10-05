2-1. Grealish acaba con la invencibilidad del Crystal Palace

Los 'Seagulls', que llevaban 19 encuentros seguidos sin perder entre todas las competiciones, empezaron ganando, gracias a un buen tanto del colombiano Daniel Muñoz, pero el Everton remontó en la segunda parte y se llevó el triunfo en los últimos instantes.

Primero Maxence Lacroix cometió un torpe penalti sobre Tim Iroegbunam que transformó Iliman Ndiaye y después el senegalés puso un centro que al tratar de despejarlo Daniel Muñoz, tocó en Grealish y supuso el 2-1 en el marcador y la primera derrota de los de Oliver Glasner, que pagaron el esfuerzo de haber jugado entre semana Conference League, en la que ganaron al Dinamo de Kiev.

Pese a esta derrota, el Palace se mantiene en puestos europeos, con doce puntos de 21 posibles, mientras que el Everton continúa con su fantástica campaña con David Moyes y es séptimo con once puntos, los mismos que Chelsea y Sunderland.