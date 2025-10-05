4-0. El Bolonia castiga la ingenuidad del Pisa

Solo conoce una victoria en la temporada el Pisa del español Raúl Albiol, inédito en Serie A y debutante en la derrota copera ante el Torino del pasado 25 de septiembre. El resto, dos empates y cinco derrotas que saldaron su eliminación de la Copa Italia y le colocan en la última plaza con tan solo dos puntos.

El Bolonia, necesitado de una victoria tras dos empates seguidos, ante el Lecce y ante el Friburgo en Liga Europa, se desquitó a lo grande con cuatro goleadores diferentes.

Abrió el marcador el italiano Nicolo Cambiaghi y en el minuto 36 llegó la sentencia. Porque Toure cometió un error en la cesión a su portero y acabó agarrando en la frontal del área siendo el último hombre para evitar el uno contra uno, ganándose una expulsión que, además, acabó con el tanto del croata Nikola Mora de falta.

Doble castigo que acabó con toda la esperanza del Pisa, resignado al encajar el tercer tanto antes del descanso a cargo del italiano Ricardo Orsolini. El cuarto, ya en la segunda mitad, lo firmó el danés Jens Odgaard.

El partido dejó el debut en Serie A de Louis Thomas Buffon, hijo de 'Gigi' Buffon, mítico portero del Juventus Turín y de la selección 'Azzurra'.

El Bolonia, con la victoria, se asienta en la séptima plaza con 10 puntos.