El protagonista de la jornada 8: Vlachodimos echa el cerrojo

La disputa con el guardameta danés apenas duró un encuentro. Matías Almeyda eligió a Nyland para guardar el arco frente al Elche hace cuatro jornadas. Después optó por Vlachodimos y nadie ha podido criticar la decisión del técnico uruguayo, que ha encontrado en la figura del portero griego a un seguro de vida.

Hace apenas siete días dio su primer recital ante el Rayo Vallecano y este domingo se enfrentó a un examen de primer nivel: el Barcelona. Casi todos los focos apuntaban al guardameta del Sevilla. Si frenó cuadro madrileño... ¿Sería capaz de hacer lo mismo ante los hombres dirigidos de Hansi Flick?

La respuesta fue contundente, un sí rotundo. Durante 90 minutos ofreció un recital de paradas que desquició al Barcelona, derrotado 4-1 en uno de sus peores partidos del curso. Sólo le superó uno de los 17 remates del cuadro azulgrana, el de Marcus Rashford al filo del descanso.

Antes, el atacante británico se encontró con las milagrosas piernas de Vlachodimos en un remate a quemarropa. Y después, con la necesidad de salir a por el partido en la segunda parte, el Barcelona tuvo que claudicar ante las intervenciones del portero del Sevilla.

Robert Lewandowski se encontró en un penalti con la agigantada figura de Vlachodimos. El delantero polaco mandó la pelota fuera. Por si acaso, Vlachodimos había adivinado el destino del lanzamiento. Después Roony Bardghji se encontró con el griego en dos ocasiones muy claras: dos disparos y dos despejes.

El último de ellos salvó el empate del Barcelona y 30 segundos después, en el minuto 90, José Ángel Carmona firmó el 3-1 que sentenciaba el choque. El cuarto de Akor Adams, en el 96, desató la euforia en el Sánchez Pizjuán, que ya ha olvidado los errores de Nyland en los primeros compases del curso para encumbrar a su nuevo héroe: Odysseas Vlachodimos.