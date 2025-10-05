El Valencia lleva un año sin dejar portería a cero a domicilio

El conjunto dirigido por Carlos Corberán vio como el colista, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Iván Martín, se imponía con dos tantos de Vanat y Arnau que dejaron sin efecto el gol conseguido por Diego López.

El último partido en el que el equipo no recibió ningún tanto como visitante fue hace un año, el pasado 4 de octubre de 2024, cuando firmó tablas (0-0) con el Leganés, en Butarque.

Entonces, el banquillo valencianista lo ocupaba el anterior técnico, Rubén Baraja, que dio el testigo a Corberán a principios de 2025.

Con el vallisoletano aún al frente del equipo, el Valencia recibió goles en los campos del Getafe (1-1), Mallorca (2-1), Valladolid (1-0) y Espanyol (1-1).

Corberán se estrenó como visitante con un empate ante el Sevilla (1-1) en un encuentro en el que se dejó escapar el triunfo en el descuento.

Con el preparador valenciano al frente del equipo, ha disputado 14 encuentros a domicilio con un balance de 2 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, que incluyen además dos goleadas sufridas en el campo del Barça, donde perdió por 7-1 la pasada campaña y por 6-0 en esta.

En este curso, antes de caer en Girona lo hizo en Pamplona contra Osasuna (1-0) y empató a dos ante el Espanyol.

En cambio, como local y con Corberán en su banquillo ha conseguido cerrar su portería en siete de los quince partidos que ha disputado en Mestalla.