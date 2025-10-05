Guaraní logra triunfo agónico ante el colista Tembetary y mantiene el liderato en Paraguay

Un gol de cabeza anotado por Diego Fernández selló el partido en el último minuto del tiempo adicional.

Con la victoria, el Cacique sumó 32 puntos, uno más que los acumulados por el Cerro Porteño, que el viernes se impuso por 2-0 al Deportivo Recoleta con tantos de Jorge Morel y Blas Riveros.

El Cerro Porteño estrenó como técnico al uruguayo Jorge Bava en reemplazo del argentino Diego Martínez, quien dirigió al conjunto azulgrana hasta el 18 de septiembre pasado.

En otro encuentro de este domingo, el Libertad, octavo en la clasificación, y el Trinidense, que es quinto, igualaron sin abrir el marcador.

El sábado, el Olimpia venció por 2-1 al Sportivo Ameliano tras remontar un partido que perdía en la primera mitad.

Los de Ameliano comenzaron ganando con un tanto de Estivel Moreira, pero el Decano cambió la historia con un gol de Fernando Cardozo y otro de Rodney Redes de penalti en el minuto 90.

El Olimpia subió a la séptima posición con 19 puntos y el Ameliano es penúltimo con 11.

El viernes, el Sportivo Luqueño cayó en casa goleado 0-3 por el 2 de Mayo en un partido que le costó el cargo al entrenador paraguayo Julio César Cáceres, tras seis derrotas consecutivas.

Dos autogoles, de Lucas Monzón y Rodrigo Alborno, más un tanto de Diego Acosta hundieron al Luqueño, que está en la décima posición con 17 unidades.

El 2 de Mayo marcha cuarto en la tabla con 25 puntos.

Este lunes, el Nacional, tercero en la clasificación, visitará al General Caballero JLM, que es noveno, para completar la decimoquinta jornada.