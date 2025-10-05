Lewandowsky, titular en el Barça; y Alexis Sánchez en el Sevilla

El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, ante la ausencia Lamine Yamal, también cuenta en la delantera con Ferran Torres, mientras que mantiene una larga lista de lesionados también compuesta por los porteros Ter Stegen y Joan García, los centrocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha.
El preparador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su parte, vuelve a una línea defensiva de dos centrales, después de utilizar tres en los anteriores partidos, con César Azpilicueta y el brasileño Marcao do Nacimento.
El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Rubén Vargas, Sow, Alexis Sánchez; e Isaac Romero.
El Barcelona pone de inicio a Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Lewandowski.
