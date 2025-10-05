Fútbol Internacional

Lewandowsky, titular en el Barça; y Alexis Sánchez en el Sevilla

Sevilla, 5 oct (EFE).- El delantero polaco Robert Lewandowski será titular este domingo en el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que el Barcelona disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en el que también sale de inicio el punta chileno Alexis Sánchez, quien fuera jugador del conjunto azulgrana durante tres temporada.

Por EFE
05 de octubre de 2025 - 10:30
El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, ante la ausencia Lamine Yamal, también cuenta en la delantera con Ferran Torres, mientras que mantiene una larga lista de lesionados también compuesta por los porteros Ter Stegen y Joan García, los centrocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha.

El preparador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su parte, vuelve a una línea defensiva de dos centrales, después de utilizar tres en los anteriores partidos, con César Azpilicueta y el brasileño Marcao do Nacimento.

El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Rubén Vargas, Sow, Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

El Barcelona pone de inicio a Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Lewandowski.

