Lewandowsky, titular en el Barça; y Alexis Sánchez en el Sevilla

Sevilla, 5 oct (EFE).- El delantero polaco Robert Lewandowski será titular este domingo en el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que el Barcelona disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en el que también sale de inicio el punta chileno Alexis Sánchez, quien fuera jugador del conjunto azulgrana durante tres temporada.