Philadelphia gana el Supporters' Shield, Messi da 3 asistencias en la noche de Busquets

El Union hizo los deberes en casa contra el New York City, al ganar 1-0 con gol decisivo de Mikael Uhre, y se aseguró tener ventaja de campo en los 'playoffs'.

El equipo de Philadelphia celebró su segundo Supporters' Shield, tras el de 2020, y debutará en la postemporada contra el ganador de la ronda de comodines.

Pero la jornada de la MLS tuvo su epicentro en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde el Inter Miami festejó dentro y fuera del campo.

El equipo de Javier Mascherano arrolló 4-1 al New England Revolution de Carles Gil con dobletes de Jordi Alba y de Tadeo Allende. Messi, titular junto a Luis Suárez en la delantera, no marcó, pero dio tres asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el partido, el Inter Miami homenajeó a Sergio Busquets, quien dejará el fútbol al final de la presente temporada tras ganarlo todo con el Barcelona y la selección española.

Busquets participó en el evento junto a su mujer y a sus tres hijos y recibió del dueño del club, Jorge Más, una camiseta especial del Inter Miami con el mensaje 'Gracias Sergio'.

Busquets fichó por el Inter Miami en 2023, en una sesión de mercado que también llevó a Messi y a Jordi Alba a Florida.

Con el Inter Miami, Busquets ganó la Leagues Cup de 2023 y el Supporters' Shield de 2024.

Entre los demás resultados de la jornada, el Dallas FC remontó a Los Ángeles Galaxy con goles de Petar Musa y Patrickson Delgado, tras la momentánea ventaja angelina de Diego Fagúndez.

Los texanos, que perdieron el último verano a Lucho Acosta, ahora en Fluminense, se asentaron en puestos de acceso a los 'playoffs'.

El Orlando City del técnico colombiano Óscar Pareja empató 1-1 con el Columbus Crew en un cruce entre clubes que pelean por el billete directo para la postemporada.

Ahora mismo, Orlando accedería directamente a los 'playoffs', mientras que el Crew se enfrentaría al Chicago Fire en la ronda de comodines.

El Chicago Fire saboreó la victoria, con el defensa Jack Elliott como protagonista. El zaguero anotó en propia meta en la primera mitad, pero dio la vuelta al marcador en la segunda, antes de que Djordje Mihailovic amargara la noche al estadio Soldier Field en el minuto 100 con el definitivo 2-2.

En el Oeste, el San Diego de Hirving 'Chucky' Lozano estableció el nuevo récord de puntos para una franquicia debutante en la MLS con un espectacular 4-2 en el campo del Houston Dynamo.

El danés Anders Dreyer anotó un doblete y Amahl Pellegrino y Luca De La Torre completaron la goleada de los californianos, líderes del Oeste a falta de una jornada para que concluya la temporada regular.