Rodri: "No estoy muy preocupado, no creo que sea mucho"

El futbolista español se lesionó a los veinte minutos en la victoria por 0-1 contra el Brentford, al hacerse daño en el isquiotibial derecho, el cual llevó vendado tras el encuentro.
"Estoy bien, no muy preocupado. Es verdad que me ha dado un pequeño pinchazo. He alargado un poco más el isquio de lo debido, pero no creo que sea mucho", dijo el centrocampista español.
Rodri también confirmó que se perderá los partidos de España contra Georgia y Bulgaria.
"Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo", aseguró.
