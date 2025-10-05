Rodri se lesiona en los isquiotibiales

Rodri se hizo daño en el isquiotibial, se lanzó al suelo y tuvo que ser sustituido por el español Nico Gonzáleza los veinte minutos de partido.

El madrileño había entrado en la lista de convocados para los dos próximos compromisos de la selección española.

"Lo que te puedo decir es que Rodri no puede jugar los noventa minutos de cada partido", aseguró Pep Guardiola en la previa del encuentro, después de que Rodri se perdiera las victorias ante Huddersfield y Burnley, esta última por dolor en su rodilla.

Reapareció el español con sesenta minutos ante el Mónaco en la Liga de Campeones.

Rodri, Balón de Oro 2024, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre del año pasado y se perdió casi toda la temporada. Volvió para los partidos final de liga y para el Mundial de Clubes, donde sufrió una recaída que le ha lastrado en este arranque de curso.