Ciudad Lucena-Villarreal y Palma del Río-Betis, en primera eliminatoria de Copa española

Para esta edición, se ha introducido una novedad en el sorteo de las dos primeras rondas, que está condicionado, aparte de por la condición de local del rival de inferior categoría, también por la proximidad geográfica, dividiéndose la geografía del país en cuatro grupos.

El Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, iniciará su andadura en la Copa del Rey, en una temporada muy exigente en la que también está jugando Liga de Campeones, frente al Ciudad de Lucena, al que visitará en el municipio cordobés.

El objetivo del conjunto castellonense es pasar de ronda y evitar sorpresas como la de la pasada temporada, cuando cayó en segunda ronda con el Pontevedra, y el año anterior en dieciseisavos con Unionistas de Salamanca.

Los dos equipos que disputan la Liga Europa tampoco quieren sorpresas en sus respectivos partidos de primera ronda. El Celta de Vigo lo hará en Asturias, frente al Puerto de Vega, de Regional, y el Betis contra el Atlético Palma del Río, liderado por el delantero Sergio León, con pasado verdiblanco.

El Rayo Vallecano, que esta temporada ha regresado a Europa veinticuatro años después para disputar la Liga Conferencia, abordará el autobús para adentrarse en la provincia de Toledo y jugar contra el Yuncos, de categoría Regional, que tratará de dar la sorpresa.

Un duelo especial para la 'familia' Mayoral es el que enfrentará al Inter Valdemoro con el Getafe, ya que Quique y Borja, hermanos, se medirán cada uno con una camiseta en busca del pase a la segunda ronda de la Copa del Rey.

El Valencia, ocho veces campeón de la Copa del Rey, la última vez en 2019, se medirá al Maracena, de Granada, de Regional, la misma categoría que el Sant Just, que jugará contra el Mallorca; el CD Sant Jordi, que lo hará con Osasuna; el Getxo con el Alavés y la SD Negreira con la Real Sociedad.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España en enero, están exentos de participar hasta dieciseisavos.

· Emparejamientos primera ronda (28-30 octubre):

Yuncos (Regional) - Rayo Vallecano (1ª)

Inter Valdemoro (Regional) - Getafe (1ª)

Atlético Palma Río (Regional) - Real Betis (1ª)

CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª)

Puerto de Vega (Regional) - Celta de Vigo (1ª)

SD Negreira (Regional) - Real Sociedad (1ª)

Atlètic Lleida (Copa RFEF) - Espanyol (1ª)

Ourense CF (Copa RFEF) - Real Oviedo (1ª)

UD San Fernando (3ª RFEF) - Albacete (2ª)

CD Azuaga (3ª RFEF) - Leganés (2ª)

Ciudad de Lucena (3ª RFEF) - Villarreal (1ª)

CD Cieza (3ª RFEF) - Córdoba (2ª)

CE Constancia (3ª RFEF) - Girona (1ª)

Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª)

Caudal Deportivo (3ª RFEF) - Real Sporting de Gijón (2ª)

CD Tropezón (3ª RFEF) - Cultural y Deportiva Leonesa (2ª)

Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)

Atlético Tordesillas (3ª RFEF) - Real Burgos (2ª)

Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª)

Atlético Astorga (2ª RFEF) - Mirandés (2ª)

Rayo Majadahonda (2ª RFEF) - Talavera de la Reina (1ª RFEF)

Navalcarnero (2ª RFEF) - AD Mérida (1ª RFEF)

Alcalá (2ª RFEF) - Tenerife (1ª RFEF)

CD Extremadura (2ª RFEF) - UD Las Palmas (2ª)

Quintanar del Rey (2ª RFEF) - Ibiza (1ª RFEF)

Torrent (2ª RFEF) - Juventud de Torremolinos (1ª RFEF)

La Unión Atlético (2ª RFEF) - Ceuta (2ª)

UCAM Murcia (2ª RFEF) - Cádiz (2ª)

Atlético Antoniano (2ª RFEF) - Castellón (2ª)

CD Estepona Fútbol Senior (2ª RFEF) - Málaga (2ª)

Puente Genil (2ª RFEF) - Cartagena (1ª RFEF)

CF Lorca Deportiva (2ª RFEF) - Almería (2ª)

Real Jaén (2ª RFEF) - CD Eldense (1ª RFEF)

Atlético Baleares (2ª RFEF) - Gimnastic de Tarragona (1ª RFEF)

UE Sant Andreu (2ª RFEF) - Teruel (1ª RFEF)

Reus (2ª RFEF) - Europa (1ª RFEF)

Poblense (2ª RFEF) - Sabadell (1ª RFEF)

Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª)

Ebro (2ª RFEF) - Tarazona (1ª RFEF)

UD Ourense (2ª RFEF) - Pontevedra (1ª RFEF)

Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF)

Real Ávila (2ª RFEF) - Real Avilés (1ª RFEF)

Langreo (2ª RFEF) - Racing Club Ferrol (1ª RFEF)

SD Logroñés (2ª RFEF) - Real Racing Club de Santander (2ª)

UD Logroñés (2ª RFEF) - Ponferradina (1ª)

Sámano (2ª RFEF) - RC Deportivo La Coruña (2ª).

Real Murcia (1ª RFEF) - Antequera (1ª RFEF).

Guadalajara (1ª RFEF) - Cacereño (1ª RFEF).