Diakhaby no se concentra con Guinea por su lesión en Girona

En el minuto tres de partido, el central tuvo que ser sustituido por José Copete después de notar un pinchazo en una carrera con el exvalencianista Portu, una lesión que le ha impedido concentrarse con su selección para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Mozambique y Botsuana.

En lo que va de temporada, Diakhaby ha participado en los siete partidos de Liga con un gol y 361 minutos disputados en total con el Valencia, después de recuperarse en la pasada temporada de su grave lesión de rodilla, mientras que en el primer parón de selecciones completó los 90 minutos en los dos partidos contra Somalia y Argelia.

Con la baja del defensa con Guinea, cuyo parte médico no ha sido publicado por el Valencia, Carlos Corberán solo tendrá fuera esta semana a Stole Dimitriesvki como internacional con Macedonia del Norte.