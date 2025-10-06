El Athletic vuelve al trabajo sin Sancet, Vesga, Berenguer ni titulares ante el Mallorca

Los futbolistas que jugaron de inicio ante el conjunto bermellón en el partido de la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), salvo los internacionales Unai Simón y Dani Vivian, concentrados con España, han completado la habitual sesión de recuperación en las instalaciones interiores.

Entre ellos, Iñaki Williams, que tuvo que ser sustituido antes de la hora de juego del encuentro ante el conjunto bermellón por una "lesión muscular-sobrecarga" en la pierna izquierda.

El delantero, que ha causado baja en la concentración de Ghana por ese contratiempo, efectuó trabajo de rehabilitación al igual que Sancet, Vesga y Berenguer, tres futbolistas que se perdieron el choque ante el Mallorca y que son duda para la visita al Elche del domingo 19.

A Sancet se le diagnosticó la pasada semana una lesión "leve-moderada" en el bíceps femoral de la pierna izquierda, a Vesga un problema en el aductor largo de su pierna derecha, mientras que Berenguer tiene molestias derivadas de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde hace varias semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico del equipo rojiblanco, Ernesto Valverde, ha programado para esta semana de parón liguero otros tres entrenamientos -martes, miércoles y jueves a partir de las 11.00- y tres días de descanso, de viernes a domingo, para el fin de semana.