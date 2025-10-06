El ecuatoriano Preciado le da empate a Tijuana con Rayados, que se alejó del líder Toluca

En el partido de cierre de la duodécima jornada, el camerunés Frank Boya y Preciado anotaron por los Xolos, y Monterrey descontó con dos anotaciones del argentino Germán Berterame.

Los Rayados dominaron en gran parte del duelo en casa de su rival, pero carecieron de puntería, sobre todo en el caso del francés Anthony Martial, quien dejó ir tres oportunidades de darle la victoria a su equipo.

Al no ganar, los Rayados, que jugaron sin los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, se colocaron en el tercer lugar con ocho triunfos, dos empates, dos derrotas y 26 puntos, dos menos que el Toluca y una abajo del América.

Toluca y su goleador, el portugués Paulinho, fueron los que mejores utilidades sacaron de la fecha 12 del campeonato.

Este sábado, el portugués anotó dos veces para quedar solo en el liderato de los goleadores, con nueve tantos, y encabezar el triunfo del campeón Toluca, por 2-4 sobre el León. Jesús Angulo y Alexis Vega hicieron los otros goles del equipo, en tanto el mundialista colombiano James Rodríguez y José Alvarado descontaron por el León.

Con nueve victorias, un empate y dos derrotas, los Diablos se confirmaron en el liderato, un punto encima del América que, también este sábado, derrotó por 3-0 al Santos Laguna, con anotaciones de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez y del mexicano Alan Cervantes.

Después de Toluca, América y Monterrey, el Cruz Azul va cuarto con 25 unidades, luego de empatar de manera milagrosa, 1-1 con el Tigres UANL. El argentino Juan Brunetta anotó en el minuto 51 a pase del campeón mundial Ángel Correa para darle a los Tigres una ventaja perdida con un penalti cobrado por Angel Sepúlveda, en el 98.

La jornada 12 comenzó este viernes cuando el colombiano Luis Quiñones le dio al Pachuca un triunfo por 0-1 sobre Necaxa, Mazatlán superó por 2-1 al San Luis y Atlas, por 3-1 al Juárez FC.

En otro encuentro sabatino, el Querétaro fue de menos a más para vencer por 1-3 al Puebla con dos goles de Alí Avila y uno del argentino Lucas Rodríguez.

Este domingo, antes del empate entre Tijuana y Monterrey, las Chivas de Guadalajara empataron 2-1 con los Pumas UNAM, que dejaron ir el empate en el 90+8, con un penalti fallado por el colombiano Álvaro Angulo.

El Apertura se reanudará con la decimotercera jornada, que se jugará el viernes 17 y el sábado 18.

- Partidos de la jornada 13 del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 17.09: Puebla-Tijuana, San Luis-Atlas y Tigres UANL-Necaxa.

Sábado 18.09: Santos Laguna-León, Juárez FC-Pachuca, Monterrey-Pumas UNAM. Guadalajara-Mazatlán, Toluca-Querétaro y Cruz Azul-América.