España se concentra sin Lamine Yamal ni Rodri

A la mala noticia de la recaída de Lamine Yamal de sus problemas de pubis el pasado viernes, se le sumó el domingo el problema muscular sufrido por Rodri con el Manchester City. El seleccionador español Luis de la Fuente pierde ante Georgia y Bulgaria, en los partidos de la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, a dos de sus principales referentes.

Las lesiones también de Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Nico Williams, Fermín López o Gavi, provocan regresos de jugadores. Así, Marcos Llorente que llegó junto a Pablo Barrios a la concentración, y Borja Iglesias, que llevaba dos años y medio sin jugar con la selección, vuelven a contar para De la Fuente que recupera tras lesión a Baena y Samu.

Sí se sumó a la convocatoria y será revisado por los médicos de la selección, el lateral zurdo Alejandro Grimaldo, que no pudo acabar el último partido del Bayer Leverkusen. Sufrió un fuerte golpe en la frente al borde del descanso, en un choque con su compañero Kofane, que provocó que le tuvieran que aplicar varios puntos de sutura. Llegó a la concentración con una tirita de protección y con el deseo de quedarse.

La distancia hasta el primer partido, que disputará España en el Martínez Valero de Elche el sábado (a las nueve menos cuarto de la noche; las 18:45 horas GMT) ante Georgia, cambia los planes habituales de la selección. De la Fuente concedió un día de descanso a sus jugadores, que se concentraron para cenar juntos en la residencia de la Ciudad del Fútbol y comenzar con los entrenamientos el martes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los internacionales españoles se entrenarán en la casa de la Federación española en Las Rozas hasta el viernes, el día que viajarán a Elche por la tarde. El primero de los entrenamientos, el del martes, será vespertino, desde las siete de la tarde (las 17:00 horas GMT), y será abierto a la presencia de aficionados hasta completar aforo.