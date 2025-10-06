Isi Palazón: "Tenemos la espinita de la final, ojalá esta temporada la juguemos"

El Rayo Vallecano afronta una temporada exigente, e ilusionante, con tres competiciones en juego: Liga española, Liga Conferencia y Copa del Rey. En este último torneo empezarán su andadura frente al Yuncos toledano.

"Tenemos muchísimas ilusiones puestas en esta competición. Nuestro entrenador (Iñigo Pérez) nos lo inculca y espero que en alguna de ellas hagamos algo importante. Lo merecemos como grupo. Hace tres años nos quedamos a un paso de la final y a muchos nos queda un poco la espinita de eso. Ojalá algún año juguemos la final, por ejemplo este", dijo Isi, al analizar el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Aunque sea un rival de diferente categoría nos pondrán las cosas difíciles. Para ellos va a ser un día muy bonito, para que la gente del pueblo disfrute, y espero que gane el mejor y seamos nosotros", finalizó.