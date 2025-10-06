La Federación Española de Fútbol confirma la baja de Rodri

Rodri se lesionó el domingo a los veinte minutos del triunfo del City ante Brentford, al dañarse el isquiotibial derecho. El centrocampista español, uno de los capitanes de la selección española, confirmó a EFE nada más acabar el partido que no podría viajar a Madrid para sumarse a la concentración de la selección española que comienza en la tarde del lunes.

La Federación confirmó que Rodri no se desplazará a la Ciudad del Fútbol para ser revisado por los doctores de la selección "tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF y una vez fue sustituido este domingo en el partido entre el Brentford y el Manchester City".

Luis de la Fuente, seleccionador español, sufre dos bajas de la convocatoria inicial que diseñó para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid. En sustitución de Lamine Yamal citó en la noche del domingo a Borja Iglesias.