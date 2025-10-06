Luany, del Atlético de Madrid, mejor jugadora del mes de septiembre en la Liga F

Luany superó a las otras seis futbolistas nominadas: Claudia Pina (Barcelona), Sara Däbritz (Real Madrid), Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Antonia Canales (Badalona Women), Lauri Requena (Granada) y Aleksandra Zaremba (Costa Adeje Tenerife).

La futbolista brasileña del Atlético de Madrid ha disputado 256 minutos repartidos en los cuatro partidos de este mes de septiembre en la Liga F. Marcó dos goles, ante el Real Madrid (2-1) y contra el Levante (4-0), y repartió dos asistencias.

Además, la brasileña ya suma tres goles y tres asistencias en este arranque de competición, y fue clave con dos tantos para que el conjunto rojiblanco volviera a la fase liga de la Liga de Campeones tras cuatro años de ausencia.

Luany recibirá el galardón antes del encuentro Atlético de Madrid-Barcelona, correspondiente a la séptima jornada de competición, y que se disputará el domingo que viene a las 12:00 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.

