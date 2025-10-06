Marcelino: "Si nos dicen que tenemos que jugar allí (Miami), allí vamos a jugar"

Después de su participación en el séptimo acto de apertura del curso de entrenadores del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Marcelino dijo que su club está de acuerdo con la disputa del encuentro en el citado escenario tras conocerse este lunes que la FIFA está de acuerdo con que el partido se juegue en Miami.

"Si nos dicen que tenemos que jugar allí, allí vamos a jugar, pues si los estamentos oportunos deciden que tenemos que jugar allí... Sabemos que nuestro club está de acuerdo y para nosotros es una experiencia nueva contra un gran equipo, un gran partido. Y que por supuesto, sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar", dijo Marcelino.

Respecto a si jugar como local en un escenario distinto a La Cerámica cambia la forma de plantear el partido, Marcelino comentó que no puede dar una respuesta hasta después de la experiencia, porque es nueva para todos.

"De todas formas, yo creo que el fútbol es igual en todos lados, con más calor, menos calor, más frío, menos frío, dependiendo de la época del año. Y bueno, pues así nos toca jugar esa jornada. Es un viaje largo, más largo de lo habitual para jugarlo, pero nosotros nos adaptamos perfectamente a lo que la competición nos exige", agregó.

También fue preguntado sobre el partido del Santiago Bernabeu y unas palabras de Santi Comesaña, en las que cuestionaba el arbitraje recibido.

"Las palabras de mi futbolista las respeto tremendamente, pero son de él, no son mías. Y bueno, lo que sí me extraña es lo que ya dije en rueda de prensa, que si voy a una rueda de prensa y de las primeras ocho preguntas me preguntan por el árbitro, entonces no suele ser habitual. Porque al entrenador le preguntan por el partido, por cómo ha ido, por los cambios, por las decisiones de la alineación, por si considera justo o no justo el resultado, por lo que le ha parecido el equipo. Entonces no tengo nada que decir nada más", indicó.

Además, destacó que la temporada "va bastante bien". "Vamos terceros, hemos sumado muchísimos puntos, 16 con un calendario muy complicado porque teníamos salidas muy difíciles, como Vigo, Metropolitano, Bernabéu y Sánchez Pizjuán. Entonces... Son cuatro campos muy difíciles, además recibíamos al Atleti en casa y bueno, pues en estos ocho partidos no lo teníamos sencillo", dijo al respecto.

"Sumar tantos puntos y ver el rendimiento del equipo a la vez, que siempre teníamos la duda de cómo podría responder el equipo, porque con su primera experiencia en Champions, que siempre es complicada, pues es para estar muy satisfechos, orgullosos y agradecidos a los futbolistas", agregó.

Finalmente agradeció a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana la invitación a la apertura del curso de entrenadores, y dijo que le "gusta mucho estar con compañeros, hablar de vivencias y creo que es bueno compartir lo que es el fútbol desde nuestro lado, que no es sencillo aunque a veces parece todo lo contrario. Me lo ha pasado de 10".