Meliá asume la gestión de los exclusivos hoteles MiM, propiedad de Leo Messi

Según ha informado este lunes Meliá en un comunicado, el grupo de hoteles boutique de lujo de Messi cuenta con 6 establecimientos en destinos exclusivos, en lugares privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, y también en Andorra.

Los hoteles MiM cuentan con aspectos "exclusivos" como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

The Meliá Collection tiene un catálogo con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más de 12 países y se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad, pero se benefician de la distribución, estándares y marketing de Meliá.