Nico O'Reilly sustituye al lesionado Reece James

El joven, de 20 años, recibe su primera convocatoria absoluta tras haber sido llamado inicialmente por el equipo sub-21, pero, tras la lesión de James, que se marchó con molestias en su encuentro frente al Liverpool, ha sido ascendido para disputar los dos próximos encuentros.

O'Reilly, formado en la cantera 'Citizen' y habitual en las categorías inferiores de Inglaterra desde Sub-15 hasta Sub-20, sube al primer equipo nacional para enfrentarse primero a Gales en un partido amistoso en Wembley el jueves 9 de octubre, antes de viajar a Riga para enfrentarse a Letonia en un duelo clasificatorio al Mundial 2026, el martes 14 de octubre.