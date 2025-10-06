Pedro Gonçalves renueva con el Sporting de Portugal hasta 2030

A pesar de ser un nuevo acuerdo, la cláusula de rescisión de Gonçalves seguirá siendo de 80 millones de euros, precisó en la nota el actual campeón luso.

En declaraciones a los medios del club, el excanterano del Valencia se mostró "muy orgulloso" de representar al Sporting, con el que ha ganado varios trofeos, entre ellos tres Ligas.

"Ni siquiera esperaba llegar a un club tan grande como el Sporting. Estoy contento de hacer mi historia y mi camino. Lo más importante es traer trofeos al club y, algún día, ir al Museo del Sporting y ver allí mi nombre", afirmó.

Gonçalves, de 27 años, llegó a los 'leones' en 2020 procedente del Famalicão y, en su temporada de debut, fue pieza clave en la conquista de la Liga de Portugal, la primera del equipo en 19 años, de la que fue el máximo goleador con 23 goles.

Anteriormente, pasó por las canteras de equipos como el Braga, el Valencia y el Wolverhampton, y fue en el club inglés donde debutó como profesional.

En su palmarés figuran tres Ligas, una Copa y una Supercopa de Portugal y dos Copas de la Liga con el Sporting, así como la última edición de la Liga de Naciones con Portugal.