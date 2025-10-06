Ucrania-España, duelo grande de europeos que llegan con dinámica distinta

Y España con muchas dudas en su juego, tras sobrevivir en el denominado 'grupo de la muerte' ganando en la última jornada con mucha fortuna a Brasil, tras perder con justicia ante Marruecos y empatar con México en un partido en el que los nortamericanos fueron ligeramente superiores.

El equipo que entrena Paco Gallardo no ha encontrado su esencia en lo que llevamos de competición: Rodrigo Mendoza, del Elche, y Rayane Belaid han sido, junto al extremo del Betis Pablo García, los jugadores más destacados en el global de los tres partidos, pero no han logrado imponerse en ninguno de ellos a sus rivales.

También han dejado buenas sensaciones la perla de La Masía ahora en el Mallorca Jan Virgili, e Izan en el centro de la defensa, pero sin llegar a brillar.

Mención aparte merece, además, Fran García: el tercer portero del Real Madrid ha dado el nivel que se esperaba de él y fue el verdadero héroe de la victoria ante Brasil: tres grandes intervenciones que dejaron su arco en cero, acabaron con la ilusión de 'la Scratch' y permitieron a España avanzar como una de las cuatro mejores terceras.

Todos ellos deberán dar un paso al frente si este martes quieren derrotar a Ucrania, campeona en 2019, y buscar un hueco en cuartos de final, donde le esperará el ganador del duelo entre Colombia y Sudáfrica.

Los ucranianos han tenido un camino más trillado: ganaron con solvencia a Corea del Sur (1-2), que clasificó entre las mejores terceras, no pasó del empate con la débil Panamá (1-1) y se ganó el liderato del grupo al vencer a Paraguay (2-1), una de las selecciones sudamericanas con más entidad.

Con un bloque defensivo sólido, un centro del campo con buen pie, el equipo, del que forma parte el hijo del mítico Andrei Schvchenko, es efectivo de cara al gol, habilidad que en este Mundial sólo han mostrado Argentina y Marruecos, dos de los favoritos, y Estados Unidos, que podría ser el tapado de la copa.

Especial atención han acaparado los dos delanteros titulares de Ucrania, autores entre ambos de tres goles: Hennadii Synchuk (CF Montreal) y Oleksander Piskchur (Györi ETO FC); y el centrocampista Maksym Melnychenko, del Polissya Zhitomir, autor de tres asistencias.

El partido se disputará este martes 7 de octubre a las 16.30 hora local (19.30 GMT) en el estadio Elías Figueroa de la ciudad costera de Valparaíso, y se espera que haya una buena entrada, ya que tres horas y media después juega su partido la anfitriona, Chile, frente a la México de Gabriel Mora.