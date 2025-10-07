Alemany inicia su trabajo en el Atlético con una reunión con Simeone

Madrid, 7 oct (EFE).- Mateu Alemany, nuevo director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, ya ejerce en su nuevo cargo, de manera que este martes mantuvo una reunión con Diego Simeone, el entrenador del primer equipo, y saludó a los jugadores, antes del entrenamiento matutino en Majadahonda, según informó el club rojiblanco.