Alemany inicia su trabajo en el Atlético con una reunión con Simeone

“Mateu Alemany se ha incorporado esta misma mañana a su nueva posición, visitando al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero (director general de Fútbol del Atlético). Ambos han mantenido una reunión con Diego Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días”, especificó el club en una información en sus canales oficiales.
El Atlético de Madrid anunció este martes por la mañana la incorporación de Alemany como “el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño”, dentro del equipo dirigido por Carlos Bucero.