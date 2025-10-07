Colombia, con necesidad de mejorar de cara al gol frente a la rocosa Sudáfrica

Los cafeteros pasaron como líderes del grupo F gracias al "fair play", al acumular menos tarjetas amarillas que Noruega, con el que empató a todo. A puntos, a goles y en el enfrentamiento directo.

Los de César Torres han ido de menos a más en su juego. Ganaron con dificultades a Arabia Saudí en el arranque, mejoraron su versión frente a Noruega y crearon numerosas ocasiones frente a Nigeria.

Pero no han sabido concretar: tres goles en tres partidos es un bagaje muy corto para la pólvora que atesora tanto en el once titular como en la banca.

Especialmente por debajo del nivel esperado ha sido la presentación de Neyser Villarroel, el hombre llamado a marcar la estrella de la "tricolor".

El delantero de Millonarios maravilló con su efectividad en la última copa América, pero en el mundial, aunque siempre ha generado, no ha tenido fortuna de cara al gol.

Tampoco sus compañeros: Torres has recurrido tanto a Aristizabal, como a Rentería, Canchimbo y Oscar Perea, pero solo este último ha estado a paso por encima.

La clave para el partido frente a Sudáfrica, que quedó por delante de Francia en la fase de grupos y solo cedió frente a Estados Unidos, una de las favoritas, pasa porque todos ellos recuperen su prestaciones.

Y que las mantenga su capitán, Kéner González. El centrocampista del América de Calí abrió el marcador en el empate frente a Niugeria y ha sido el mejor soporte del equipo.

También debe dar un paso hacia delante la defensa, que ha concedido demasiadas ocasiones. Frente a los africanos, solo la mala fortuna de estos y los postes, evito una derrota que no habría sido injusta.

Enfrente, Sudáfrica llega con el crédito de haber vencido a una selección de calidad como Estados Unidos, y haber plantado cara a una Francia que sufrió para quebrar su rigor táctico.

Los bafana bafana pasaron segundos por mejor diferencia de goles, en un grupo muy parejo en el que la clave fueron las goleadas a Nueva Caledonia, la debutante del mundial.

Y evitaron así el enfrentamiento con Japón, única selección invicta hasta la fecha.

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González, Jordan Barrera, Oscar Perea, Jhon Rentería; Neyser Villarreal.

Sudáfrica: Fletcher Lowe; Sibiya, Tiwani, T. Smith, Nkawali; Kekana Rapor, Viakazi, Maku, April, Magidigidi.

Árbitro: Khalid Al Turais, asistido por Mohammed Al Abakry y Abdulrahim Al Shammari (Arabia Saudí).

Estadio el Fislca, Talca. 20.00 (23.00 GMT).