Deco: "Si creemos que la calidad está por delante del trabajo, tenemos un problema"

"No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos un equipo cuando trabajamos a una, entonces somos un equipo difícil de batir porque, además, tenemos calidad. Pero si creemos que la calidad está por delante del trabajo, tenemos un problema", ha afirmado en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

Deco ha considerado que "no pasa nada grave" pese a haber hilado dos derrotas, contra el PSG (1-2) y el Sevilla (4-1), y ha señalado que el año pasado a estas alturas el equipo estaba "más o menos igual a nivel de puntos", aunque "la sensación quizás era un poco mejor por la novedad" del primer curso del técnico Hansi Flick.

El director deportivo ha admitido que "una derrota por 4-1 siempre es dura" y los jugadores son "conscientes de que hay que mejorar", pero ha remarcado que el equipo "tiene capacidad para competir" y ha reconocido que "es normal la ilusión" de la afición este curso.

Preguntado por la relación entre el club y la selección española a raíz de la lesión de Lamine Yamal, ha respondido que "no hay ninguna polémica". Ha detallado que tras el encuentro del pasado miércoles ante el PSG, el jugador "estaba sufriendo" al recaer de su lesión en el pubis, el club decidió que no jugara ante el Sevilla para seguir "una recuperación profunda" y se notificó a la RFEF con un informe.

Sobre la gestión del delantero, Deco ha valorado que hay que tratarlo como a "un jugador de máximo nivel que hace lo que toca, como a los demás". "Lamine ha demostrado una madurez distinta, es un especial, pero sigue teniendo 18 años. Es un regalo para el Barça y para el mundo del fútbol", ha añadido.

Asimismo, el director deportivo no se ha pronunciado sobre el futuro de Robert Lewandowski, que terminará contrato el próximo 30 de julio con casi 38 años, pero ha remarcado que "no hay que obsesionarse con un 9" en el fútbol actual, y ha puesto el ejemplo el PSG, que ha ganado la Champions "sin ningún jugador de área".

Deco ha manifestado su confianza en que renovación de Frenkie de Jong llegará "lo antes posible", ha añadido que está "hablando" con Eric Garcia para renovar su contrato, ha reivindicado que todas las salidas del verano excepto la de Íñigo Martínez fueron por "temas deportivos".

"Hemos sido capaces de no vender ningún jugador y eso es un éxito. hemos sido capaces de renovar jugadores clave. Tenemos un equipo campeón y ha demostrado que puede competir al máximo nivel", ha analizado el director deportivo.