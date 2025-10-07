El Barça-Athletic Club, primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda

Madrid, 7 oct (EFE).- La semifinal Barcelona-Athletic Club abrirá los encuentros de la Supercopa de España, el miércoles 7 de enero a las 20.00 horas (19.00 GMT) en el estadio Alinma de Yeda, según confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF)