El Barça-Athletic Club, primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda
Madrid, 7 oct (EFE).- La semifinal Barcelona-Athletic Club abrirá los encuentros de la Supercopa de España, el miércoles 7 de enero a las 20.00 horas (19.00 GMT) en el estadio Alinma de Yeda, según confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF)
Por EFE
07 de octubre de 2025 - 09:25
La otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se disputará al día siguiente, el jueves 8, en el mismo recinto y también a las 20.00 horas.
La final se celebrará el domingo 11 de enero igualmente en el estadio Alinma de Yeda a las 20.00 horas.