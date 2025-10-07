El brasileño Bento dice que dará "lo mejor" de sí si juega amistoso contra Corea del Sur

"Definitivamente existe la idea de que juegue contra Corea del Sur, pero no hay nada decidido. El entrenador lo decidirá en su momento. De todas formas, si voy a jugar uno o dos partidos tengo que dar lo mejor de mí, jugar bien y aprovechar esta oportunidad", aseguró el guardameta durante una rueda de prensa después de un entrenamiento esta tarde en la localidad surcoreana de Goyang.

Sobre la posibilidad de asegurarse una plaza en el Mundial de 2026, el portero, que ha participado en todas las convocatorias de Carlo Ancelotti desde que asumió como seleccionador brasileño en mayo, destacó que casi nunca se lesiona, algo "crucial" para permanecer en el equipo nacional.

"Si finalmente estoy entre los convocados para el Mundial, será el mayor logro de mi carrera", explicó Bento.

En sus dos primeros partidos preparatorios para el Mundial del próximo año, Brasil se enfrentará a Corea del Sur en Seúl, este 10 de octubre, y cuatro días después a Japón en Tokio.

La Canarinha aún tiene previstos otros dos amistosos este año, en noviembre, probablemente contra selecciones africanas, a las que se enfrentará en Londres y París.

En marzo de 2026, en la siguiente fecha FIFA, la intención es enfrentarse a dos selecciones europeas de élite, según el técnico.

El partido con Corea será el quinto desde que Ancelotti asumió como seleccionador brasileño, en mayo pasado. En los cuatro anteriores, todos por las eliminatorias, consiguió dos victorias, un empate y una derrota, en la visita a Bolivia en El Alto.