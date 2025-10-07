El Mundial de 2026 obtiene una cifra récord de solicitantes de voluntariado

Más de 65.000 voluntarios participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, y a falta de tres días para que se cierre el plazo de inscripción, ya se ha superado el millón de solicitudes.

"Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la organización.

Esta edición del torneo, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la que tenga más voluntarios de la historia de la FIFA.

Además de la cifra, este martes se inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntarios que se utilizarán durante el Mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy