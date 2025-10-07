Fútbol Internacional

El Mundial sigue completando su cartel

Madrid, 7 oct (EFE).- La 'ventana' de octubre, penúltima de 2025, ofrece la posibilidad a un ramillete de selecciones de las distintas confederaciones para sellar el billete definitivo y convertirse en próximo participante del Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos 2026.

07 de octubre de 2025 - 04:00
Hasta el momento está confirmada la presencia de las tres selecciones anfitrionas, así como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Irán, Australia (Asia), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay (Conmebol), Marruecos, Túnez (África) y Nueva Zelanda (Oceanía), con lo que queda por conocerse el nombre de 30 más.

En este parón podrían clasificarse las siguientes selecciones:

Se disputa en esta ventana la cuarta ronda, dividida en dos grupos: Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán (A), Arabia Saudí, Irak e Indonesia (B). Los primeros se clasifican y los segundos pasan a la quinta ronda para disputar una eliminatoria a ida y vuelta con un billete para el torneo de repesca intercontinental.

