El Mundial sigue completando su cartel

Hasta el momento está confirmada la presencia de las tres selecciones anfitrionas, así como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Irán, Australia (Asia), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay (Conmebol), Marruecos, Túnez (África) y Nueva Zelanda (Oceanía), con lo que queda por conocerse el nombre de 30 más.

En este parón podrían clasificarse las siguientes selecciones:

Se disputa en esta ventana la cuarta ronda, dividida en dos grupos: Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán (A), Arabia Saudí, Irak e Indonesia (B). Los primeros se clasifican y los segundos pasan a la quinta ronda para disputar una eliminatoria a ida y vuelta con un billete para el torneo de repesca intercontinental.