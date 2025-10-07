El paraguayo Ramón Sosa se pierde amistosos contra Japón y Corea debido a una lesión

El cuerpo técnico de la selección paraguaya indicó en un comunicado que Sosa sufrió "una lesión muscular en el muslo izquierdo" durante el partido del domingo pasado en el que el Palmeiras se impuso por 3-2 ante el São Paulo, en la vigésimo séptima jornada de la liga brasileña.

"A raíz de esta situación, el jugador no podrá formar parte del operativo albirrojo para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur", señaló la comunicación.

Sosa, quien anotó el domingo el tercer gol del Palmeiras, es un infaltable entre los convocados del técnico del seleccionado paraguayo, el argentino Gustavo Alfaro.

Paraguay enfrentará el viernes a Japón en el Panasonic Stadium Suita.

El partido contra Corea del Sur está previsto para el 14 de octubre.

Para los dos partidos amistosos, Alfaro convocó a 26 jugadores, entre los que destacan como novedades los internacionales Diego León, del Manchester United, y Diego González, del Atlas mexicano.

El conjunto guaraní cumplió este martes su primer entrenamiento en suelo japonés, en el Complejo Deportivo J-Green Sakai, de cara al compromiso frente a Japón, refirió la APF en otro comunicado.

Paraguay se clasificó directamente al Mundial al terminar en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas, con 28 de 54 puntos posibles.