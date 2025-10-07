El Sporting cierra la incorporación de Borja Jiménez como nuevo entrenador

Las partes han ultimado los términos del contrato del técnico abulense tras las negociaciones producidas en las últimas horas, de modo que sólo queda pendiente el intercambio de documentación y la firma del acuerdo.

Está previsto que Borja Jiménez viaje este martes a Gijón para firmar el nuevo contrato en las oficinas de Mareo y ser anunciado oficialmente, con el entrenamiento del miércoles en el horizonte para iniciar la preparación del encuentro de este domingo frente al Racing de Santander (16:15 horas/14:15 GMT), en el que se daría su estreno en el banquillo de El Molinón.

El técnico, de 40 años, se encontraba sin equipo desde el pasado verano tras cerrar la temporada en el Leganés, donde no consiguió evitar el descenso en primera división, luchando por la salvación hasta la última jornada.

La entidad madrileña negoció con Borja Jiménez la posibilidad de continuar con su proyecto en Butarque, tras ser el técnico artífice del último ascenso, pero finalmente ambas partes decidieron de mutuo acuerdo separar sus caminos.

Jiménez acumula experiencia en otros conjuntos de segunda división, con una carrera en la que fue progresando desde las categorías inferiores, pasando por clubes como Mirandés, Cartagena o Deportivo, además del citado Leganés, donde cosechó su mayor éxito al llegar a primera división.